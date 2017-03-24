Названы самые дорогие в производстве продукты питания

Научный журналист Марта Зараска перечислила семь продуктов питания, на производство которых затрачивается неоправданно много ресурсов, прежде всего, воды. Соответствующая колонка автора доступна на сайте New Scientist.

В первую тройку таких продуктов входят говядина, креветки и орехи. На производство одного килограмма говядины уходит около 15 тысяч литров воды — в три раза больше, чем для курятины, и в 18 раз больше, чем для пшеницы.

Креветки попали в список, поскольку на получение килограмма мяса готовых креветок требуется в 25 раз больше (по массе) корма. Выращивание орехов, как и говядины, требует много воды. Например, в Калифорнии примерно десять процентов используемых человеком водных ресурсов уходит на производство миндаля. Из орехов Зараска рекомендует употреблять каштаны.

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Остальные места в списке занимают картофель фри (один из главных источников пищевых отходов), кофе (на производство чашки напитка требуется 550 чашек воды), бананы (для их выращивания используется слишком много азотных, фосфорных и калийных удобрений) и шоколад (на получение стограммовой плитки уходит две тысячи литров воды).

В течение ближайших 30 лет население планеты может увеличиться примерно на 2,5 миллиарда человек и достигнуть 10 миллиардов. По мнению Зараски, это потребует переосмысления пищевой культуры и сокращения или отказа от употребления некоторых из вышеперечисленных продуктов.