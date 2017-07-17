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В Минздраве предложили запретить продажу алкоголя в выходные

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В Минздраве России обсуждается вопрос о включении в Стратегию формирования здорового образа жизни населения положения о введении запрета на продажу алкоголя в выходные дни. Об этом пишет газета «Известия».

С соответствующим предложением выступил Государственный научно-исследовательский центр профилактической медицины (ГНИЦПМ) при министерстве.

По мнению ученых института, шагов по борьбе со злоупотреблением алкоголем и профилактике алкоголизма, предпринимаемых сейчас, недостаточно. У местных властей есть право ограничивать места и время продаж алкоголя, но по стране, как правило, не практикуют запретов, которые длятся больше одних суток. «Отсутствуют ограничения на продажу алкоголя в выходные дни», — указано в проекте.

Как отмечается, после согласования документа на межведомственном уровне станет ясно, каким образом предложение о запрете продаж спиртного в выходные может быть реализовано на практике.

В Минэкономразвития и Минфине официально не получали этой инициативы Минздрава. В Минпромторге на запрос издания не ответили.

Проект стратегии формирования здорового образа жизни населения появился в 2017 году. Минздрав в настоящее время обсуждает с экспертами и органами федеральной власти вторую редакцию документа. В ней предлагается, в частности, указывать на бутылках предельно допустимую суточную дозу алкоголя в миллилитрах, запретить курить вейпы и электронные сигареты в общественных местах, а также ограничить все формы рекламы фастфуда, сладостей и газированных напитков.

В мае Центр разработки национальной алкогольной политики (ЦРНАП) предложил премьер-министру Дмитрию Медведеву запретить демонстрацию сцен распития спиртных напитков по телевидению в период с 6 до 23 часов. Однако в Госдуме заявили о невозможности подобного шага.

Ранее в июле Минздрав предложил ограничить скрытую рекламу алкоголя в кино, телепередачах и печатной продукции.

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