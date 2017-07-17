Ретейлеры сочли идею запрета на продажу спиртного в выходные возвращением в СССР

Возможный запрет на продажу алкоголя в выходные дни является возвращением в Советский Союз. Такое мнение в комментарии RT в понедельник, 17 июля, высказал директор Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Владимир Ионкин.

«Волнуют подобные инициативы, которые связаны с запретами, с усилением контроля. Нужно же говорить не о борьбе с употреблением алкоголя, а о борьбе с его злоупотреблением. А это многофакторная задача, где и важно воспитание, и устройство досуга. Согласитесь, когда есть, чем заняться, то к бутылке не тянешься», — подчеркнул он.

Ионкин также выразил уверенность в том, что подобная инициатива в случае ее воплощения в жизнь образует «воскресный бонус» для торговцев нелегальной алкогольной продукцией.

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Руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз в беседе с Национальной службой новостей (НСН) со своей стороны заявил, что подобные меры всерьез обсуждать никто не станет.

«Абсолютно бессмысленное предложение, никто его всерьез не воспримет и воспринимать не будет. Никто его в правительстве и Госдуме обсуждать не будет, будут только отдельные пиар-восклицания отдельных депутатов. Никакого влияния на потребление это не окажет, кроме негативного», — уверен Дробиз.

Ранее 17 июля газета «Известия» писала о том, что в Минздраве обсуждается вопрос введения запрета на продажу алкоголя в выходные дни. Отмечалось, что данное положение может быть включено в Стратегию формирования здорового образа жизни населения.

За время существования Советского Союза проводилось несколько масштабных антиалкогольных кампаний. Наиболее известной из них является «горбачевская», велась с 1985 по 1990 год. Государство резко сократило производство спиртного, повсеместно закрывались магазины, торговавшие ликеро-водочной продукцией. Кроме того, ограничивалось время продажи алкоголя и поднимались цены на него.