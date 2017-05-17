Медведеву предложили запретить показ распития спиртного по телевидению

Премьер-министру России Дмитрию Медведеву предложили запретить демонстрацию сцен распития спиртных напитков по телевидению в период с 6 до 23 часов. Соответствующее обращение подготовил Центр разработки национальной алкогольной политики (ЦРНАП), сообщает RT.

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В ЦРНАП выступают за запрет сцен с распитием алкоголя «в теле-, видео-, кинопрограммах, документальных и художественных фильмах», поскольку в большинстве случаев это является скрытой рекламой нездорового образа жизни. Авторы обращения просят Медведева поручить Роскомнадзору, Минздраву, ФАС и Минюсту рассмотреть данную инициативу.

Предполагается, что документ должен помочь снизить масштабы злоупотребления алкоголем.

Согласно действующему законодательству, в России реклама алкоголя запрещена в интернете и на ТВ. Однако реклама отечественного вина и шампанского разрешена на радио и телевидении с 23:00 до 7:00.