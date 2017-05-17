Песков решил не комментировать идею запрета сцен распития алкоголя по телевизору

Кремль отказался комментировать идею запретить показ сцен с распитием алкоголя по телевидению в дневное время. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ленты.ру» в среду, 17 мая.

«Никак не относятся», — сказал Песков, отвечая на вопрос, как эту инициативу воспринимают в Кремле.

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Ранее в среду сообщалось, что Центр разработки национальной алкогольной политики (ЦРНАП) направил главе российского правительства Дмитрию Медведеву соответствующее предложение с просьбой поручить Роскомнадзору, Минздраву, ФАС и Минюсту рассмотреть данную инициативу.

Предполагается, что документ должен помочь снизить масштабы злоупотребления алкоголем.

В ЦРНАП выступили за ограничение показа сцен с распитием алкоголя в период с 6 до 23 часов «в теле-, видео-, кинопрограммах, документальных и художественных фильмах». По мнению авторов идеи, в большинстве случаев это является скрытой пропагандой нездорового образа жизни.

Согласно законодательству, в России реклама алкоголя запрещена в интернете и на ТВ. Однако реклама отечественного вина и шампанского разрешена на радио и телевидении с 23 до 7 часов.