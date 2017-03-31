В Коми министр призвал бороться с алкоголизмом пивными фестивалями

Министр здравоохранения Республики Коми Дмитрий Березин предложил проводить фестивали пива в рамках борьбы с алкоголизмом. Об этом сообщает интернет-издание «КомиОнлайн».

«Нужно менять подход и к культуре потребления алкоголя, навязывать ее. Например, проводить фестивали пива или медовухи», — сказал чиновник.

По его данным, сейчас более чем в 60 процентах случаев жители Коми употребляют крепкие напитки, а не слабоалкогольные.

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Кроме того, бороться с алкоголизмом поможет создание вытрезвителей. Профилактикой этого заболевания министр предложил заниматься с помощью интернета, организовав связь между специалистами и школьниками из отдаленных районов.

29 марта глава Северной Осетии Вячеслав Битаров заявил, что традиции пивоварения зародились на территории северокавказской республики раньше, чем в Германии.

В ноябре был опубликован «Национальный рейтинг трезвости субъектов РФ — 2016», подготовленный проектом «Трезвая Россия» и экспертно-аналитическим центром при Общественной палате. Коми вошла в тройку самых пьющих регионов наряду с Магаданской областью и Чукоткой.