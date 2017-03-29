Глава Северной Осетии нашел родину пива на Кавказе

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров уверен, что традиции пивоварения зародились на территории республики раньше, чем в Германии. Об этом он рассказал в интервью ТАСС и порталу «Это Кавказ», опубликованном в среду, 29 марта.

«Я даже с немцами спорил. (…) Они, конечно, не поверили, а зря. Пиво — национальный осетинский напиток», — сказал Битаров. По его словам, об истории открытия рецепта этого напитка осетинами рассказывается в нартском эпосе. «Это сделала Шатана, жена героя Урызмата. Мы ей памятник поставили, с чашей пива в руках», — отметил глава республики.

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Битаров также рассказал, что в Северной Осетии последние пять лет проводится фестиваль пива, похожий на немецкий Октоберфест. «Бабушки, дедушки, все желающие варят пиво, а специальная дегустационная комиссия потом оценивает качество, определяет лучших», — пояснил он.

Североосетинский парламент избрал Битарова главой республики в сентябре прошлого года. До этого он более полугода исполнял обязанности руководителя Северной Осетии после скоропостижной смерти главы региона Тамерлана Агузарова.

