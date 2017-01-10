Американский сенатор решил ударить по России запретом на водку

Член Сената штата Нью-Гемпшир Джефф Вудберн (Jeff Woodburn) предложил ввести местные санкции против России. Об этом пишет Boston.com.

По мнению политика-демократа, в рамках этих мер власти штата могли бы приостановить закупки водки российского производства. Это, как считает Вудберн, поспособствует исчезновению с полок алкогольных магазинов дешевых спиртных напитков, к которым относится большинство марок водки из России.

При этом ограничения не должны затронуть производителей популярных в США брендов водки Smirnoff (принадлежит британской компании Diageo) и Absolut (маркой владеет французская Pernod Ricard).

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Вудберн предлагает принять такие меры вслед за санкциями, введенными 29 декабря прошлого года Соединенными Штатами против ряда граждан и организаций России по обвинению в причастности Москвы к кибератакам на элементы американских госструктур. Вашингтон считает, что российские власти таким образом хотели содействовать победе на президентских выборах кандидата-республиканца Дональда Трампа. Москва, в свою очередь, все обвинения подобного рода отвергает.

Boston.com напоминает, что большинство и в Палате представителей, и в Сенате штата Нью-Гемпшир составляют представители Республиканской партии. Крис Сунуну, ставший губернатором в начале 2017 года, также является республиканцем.

Нью-Гемпшир — один из 17 американских штатов, где сфера оборота алкогольной продукции регулируется федеральным правительством. Конкретно в данном штате крепкие спиртные напитки могут продаваться только в специальных государственных магазинах, пиво и вино — во всех супермаркетах.