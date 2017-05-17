Депутат усомнился в возможности отказа от демонстрации распития спиртного по ТВ

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Фургал посчитал невозможным убрать из телеэфиров сцены распития спиртного, сообщает РИА Новости.

«Я думаю, что вряд ли можно убрать из фильмов, из каких-то передач целевых такой факт [употребления алкоголя]. Другое дело — реклама и пропаганда, вот это нужно убирать, а если это художественный замысел, можно просто писать предупреждение, что в передаче есть алкоголь, который вредит вашему здоровью», — заметил Фургал.

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В свою очередь глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз заявил Национальной службе новостей (НСН), что подобную инициативу не будут рассматривать. «Это все к вопросу об искусстве: должно оно отражать реальную жизнь или создавать какой-то непонятный миф, то есть выдавать желаемое за действительное, формировать идеалы. Был период, когда искусство учило будущему, потом все это заменилось соцреализмом, где отражалась реальная жизнь. У нас отражение реальной жизни будет господствовать, это общекапиталистический принцип», — заметил он.

Ранее в среду, 17 мая, сообщалось, что Центр разработки национальной алкогольной политики направил премьер-министру Дмитрию Медведеву обращение, в котором предлагал запретить демонстрацию сцен распития спиртных напитков в теле-, видео-, кинопрограммах, документальных и художественных фильмах, демонстрируемых по телевидению в период с 6 до 23 часов. В организации считают, что в большинстве случаев подобные эпизоды являются скрытой рекламой нездорового образа жизни.

Согласно действующему законодательству, в России реклама алкоголя запрещена в интернете и на ТВ. Однако реклама отечественного вина и шампанского разрешена на радио и телевидении с 23:00 до 7:00.