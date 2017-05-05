Активные занятия спиртом

В начале майских праздников, когда россияне охотно выезжают на природу и — не секрет — потребляют спиртное, в регионах возобновилась активная борьба за трезвость. Оренбургский губернатор Юрий Берг запретил продавать алкоголь в розлив заведениям, расположенным в жилых домах и пристройках к ним. Пострадали в первую очередь пивные точки: кафе и ресторанов постановление не касается — во всяком случае, пока. «Лента.ру» узнала, где еще против пьянства готовы принимать самые суровые меры.

Чечня: мораторий по призыву

Самые малопьющие в стране — республики Северного Кавказа: Чечня, Ингушетия и Дагестан, говорилось в последнем выпуске «Национального рейтинга трезвости субъектов РФ», который готовили проект «Трезвая Россия» и экспертно-аналитический центр при Общественной палате. Больше других употребляют спиртного в Магаданской области, Чукотском автономном округе и Коми, следовало из документа.

Рейтинг учитывал объем продаж алкоголя, количество умерших от отравления спиртным и граждан с диагнозом «алкоголизм», число правонарушений, совершенных в состоянии опьянения, а также часы и дни, когда спиртное запрещено к продаже.

Суровым отношением к алкоголю в кавказских республиках, где высока доля мусульман, никого не удивишь. В декабре прошлого года СМИ сообщили, что на территории Чечни закрылись все магазины, торгующие алкоголем. После крупного ДТП, которое произошло из-за пьяного водителя, глава парламента республики Магомед Даудов призвал владельцев алкогольных точек прекратить работу. Если верить комментариям официальных лиц, большинство торговцев с готовностью откликнулись.

После крупного ДТП с участием пьяного водителя чеченские магазины отказались от торговли алкоголем Фото: Томас Тхайцук / РИА Новости

До пьяной аварии в Чечне тоже не жаловали торговлю спиртным. Согласно действующим подзаконным актам, продавать его можно было только с 8 до 10 часов утра. Жесткое ограничение часов торговли вообще популярно у региональных и местных чиновников. Эта мера помогла резко подняться в рейтинге трезвости сразу нескольким субъектам, расположенным далеко от Северного Кавказа.

Тыва: возрождение традиций

Так, Тыва улучшила свои позиции, переместившись с 76 на 35-е место в версии рейтинга, представленной в конце 2016 года. Спиртное здесь продают только по будням с 11 до 19 часов, в выходные и праздничные дни на реализацию водки и вина по всей республике введен мораторий. Часть муниципалитетов региона и вовсе объявили свои территории полностью безалкогольными.

В мае 2015-го руководитель службы по охране объектов культурного наследия Ульяна Бичелдей предложила закрепить в региональном законодательстве норму о поощрении «трезвых» свадеб и других праздников с большим количеством приглашенных. Для молодоженов или юбиляров, в частности, предполагалась премия в размере 25 тысяч рублей за полностью безалкогольное застолье.

Глава Тывы Шолбан Кара-оол горячо поддержал идею, отметив, что «в традициях тувинской семьи никогда не было пьянства». «Достаточно вспомнить старинные уложения, которыми мужчинам и женщинам вплоть до 40 лет запрещалось употребление даже слабоалкогольной араки (молочной водки). Сегодня эти мудрые обычаи утрачены. Свадьбы превращаются в массовое пьянство, даже детские праздники в семьях не обходятся без спиртного», — возмущался он на одном из рабочих совещаний.

Глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Кроме премии рассматривались и другие варианты поощрения — частичное погашение свадебных расходов или устройство ребенка в детсад без очереди.

Судьба инициативы неизвестна: похоже, тувинские власти не смогли придумать, как именно контролировать, чтобы на свадьбе никто не пил. Но послаблений ждать в любом случае не приходится. «Главное, у нас есть запрос общества на трезвую жизнь, и вместе мы обязаны дальше держаться этого курса, земляки! Нельзя откатываться назад!» — с энтузиазмом отмечал Кара-оол на резкое улучшение позиций республики в рейтинге.

Якутия: Сухой закон

Якутия, к примеру которой часто обращаются тувинские власти, — тоже показала впечатляющую динамику: в рейтинге трезвых регионов она поднялась на 37 позиций. Республика уже на треть стала безалкогольной территорией: по состоянию на 1 марта спиртное официально перестали продавать в 124 поселениях из 365.

Якуты генетически не адаптированы к спиртному, даже нерегулярное употребление может привести к зависимости, такой же сильной, как наркотическая, повторяют местные чиновники. «Это вроде бы азбучная истина, но наше федеральное правительство ее в расчет не принимает и отдельных правовых норм для коренных якутов не предлагает, — пояснял руководитель Совета муниципальных образований Якутии Максим Местников. — Нам самим приходится бороться за запрет на продажу спиртного».

Сейчас решается вопрос о полном запрете на продажу алкоголя в районных центрах республики. В региональном парламенте пока с этим не торопятся, опасаясь закрытия торговых предприятий, снижения налоговых сборов и роста объема контрафакта. В Якутии и без того действуют одни из самых жестких временных рамок торговли: алкоголь доступен в магазинах только с 14 до 20 часов.

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Красноярский край: трезвая пятница в проекте

Власти Красноярского края недавно задумались о запрете на продажу спиртного в самый ходовой для алкомаркетов день — по пятницам. Идею высказал начальник Главного управления МВД России по краю Александр Речицкий на сессии краевого парламента. По его словам, это позволит сократить число преступлений, совершенных нетрезвыми гражданами.

На сайте краевого законодательного собрания провели соцопрос об отношении к этой инициативе, в общей сложности в нем приняли участие 237 человек. Примерно две трети (68,8 процента) высказались в поддержку начинания, но каждый десятый отметил, что население станет закупать алкоголь заранее, и это сведет к нулю ожидаемый эффект от «трезвых» пятниц.

Идея представителя МВД еще не обрела законодательных очертаний, и в Красноярском крае действует довольно умеренный «комендантский час» на продажу спиртного: торговать им нельзя только по ночам, с 23 часов до 8 утра.

Фото: Юрий Мартьянов / «Коммерсантъ»

Запреты или обещания запретов пока не убедили россиян отказаться от злоупотребления спиртным. Сегодня на гражданина приходится чуть более 10 литров алкоголя в год, в то время как ВОЗ рекомендует потреблять не более 8 литров. Хотя динамика в целом положительная: в 2009 году, по данным Роспотребнадзора, каждый житель страны ежегодно выпивал 15 литров алкоголя.