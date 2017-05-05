Россия
 
Последние новости
Путин усомнился в интеллекте разжигателей внутриполитической борьбы в США
Названа минимальная стоимость поездки на Кубок конфедераций
Ходаковский сообщил о гибели четырех ополченцев из бригады «Беркут»
В сети обнаружена «мать всех утечек»
Депутат усомнился в возможности отказа от демонстрации распития спиртного по ТВ
Путин в шутку пожурил Лаврова за секреты
Россия закрыла район у побережья Ливии для проведения ракетных стрельб
Популярные новости
Путин диагностировал развитие политической шизофрении в США
В сети обнаружена «мать всех утечек»
Российский президент отказался раскрыть содержание послания лидерам G7
Россия закрыла район у побережья Ливии для проведения ракетных стрельб
В МГУ изучили органы маленьких размеров
В трехкратного чемпиона мира по кикбоксингу попали шесть пуль из травматов
Информатор WikiLeaks Челси Мэннинг вышла на свободу

Активные занятия спиртом

Где в России жестче всего борются с пьянством

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

В начале майских праздников, когда россияне охотно выезжают на природу и — не секрет — потребляют спиртное, в регионах возобновилась активная борьба за трезвость. Оренбургский губернатор Юрий Берг запретил продавать алкоголь в розлив заведениям, расположенным в жилых домах и пристройках к ним. Пострадали в первую очередь пивные точки: кафе и ресторанов постановление не касается — во всяком случае, пока. «Лента.ру» узнала, где еще против пьянства готовы принимать самые суровые меры.

Чечня: мораторий по призыву

Самые малопьющие в стране — республики Северного Кавказа: Чечня, Ингушетия и Дагестан, говорилось в последнем выпуске «Национального рейтинга трезвости субъектов РФ», который готовили проект «Трезвая Россия» и экспертно-аналитический центр при Общественной палате. Больше других употребляют спиртного в Магаданской области, Чукотском автономном округе и Коми, следовало из документа.

Рейтинг учитывал объем продаж алкоголя, количество умерших от отравления спиртным и граждан с диагнозом «алкоголизм», число правонарушений, совершенных в состоянии опьянения, а также часы и дни, когда спиртное запрещено к продаже.

Суровым отношением к алкоголю в кавказских республиках, где высока доля мусульман, никого не удивишь. В декабре прошлого года СМИ сообщили, что на территории Чечни закрылись все магазины, торгующие алкоголем. После крупного ДТП, которое произошло из-за пьяного водителя, глава парламента республики Магомед Даудов призвал владельцев алкогольных точек прекратить работу. Если верить комментариям официальных лиц, большинство торговцев с готовностью откликнулись.

До пьяной аварии в Чечне тоже не жаловали торговлю спиртным. Согласно действующим подзаконным актам, продавать его можно было только с 8 до 10 часов утра. Жесткое ограничение часов торговли вообще популярно у региональных и местных чиновников. Эта мера помогла резко подняться в рейтинге трезвости сразу нескольким субъектам, расположенным далеко от Северного Кавказа.

Тыва: возрождение традиций

Так, Тыва улучшила свои позиции, переместившись с 76 на 35-е место в версии рейтинга, представленной в конце 2016 года. Спиртное здесь продают только по будням с 11 до 19 часов, в выходные и праздничные дни на реализацию водки и вина по всей республике введен мораторий. Часть муниципалитетов региона и вовсе объявили свои территории полностью безалкогольными.

В мае 2015-го руководитель службы по охране объектов культурного наследия Ульяна Бичелдей предложила закрепить в региональном законодательстве норму о поощрении «трезвых» свадеб и других праздников с большим количеством приглашенных. Для молодоженов или юбиляров, в частности, предполагалась премия в размере 25 тысяч рублей за полностью безалкогольное застолье.

Глава Тывы Шолбан Кара-оол горячо поддержал идею, отметив, что «в традициях тувинской семьи никогда не было пьянства». «Достаточно вспомнить старинные уложения, которыми мужчинам и женщинам вплоть до 40 лет запрещалось употребление даже слабоалкогольной араки (молочной водки). Сегодня эти мудрые обычаи утрачены. Свадьбы превращаются в массовое пьянство, даже детские праздники в семьях не обходятся без спиртного», — возмущался он на одном из рабочих совещаний.

Кроме премии рассматривались и другие варианты поощрения — частичное погашение свадебных расходов или устройство ребенка в детсад без очереди.

Судьба инициативы неизвестна: похоже, тувинские власти не смогли придумать, как именно контролировать, чтобы на свадьбе никто не пил. Но послаблений ждать в любом случае не приходится. «Главное, у нас есть запрос общества на трезвую жизнь, и вместе мы обязаны дальше держаться этого курса, земляки! Нельзя откатываться назад!» — с энтузиазмом отмечал Кара-оол на резкое улучшение позиций республики в рейтинге.

Якутия: Сухой закон

Якутия, к примеру которой часто обращаются тувинские власти, — тоже показала впечатляющую динамику: в рейтинге трезвых регионов она поднялась на 37 позиций. Республика уже на треть стала безалкогольной территорией: по состоянию на 1 марта спиртное официально перестали продавать в 124 поселениях из 365.

Якуты генетически не адаптированы к спиртному, даже нерегулярное употребление может привести к зависимости, такой же сильной, как наркотическая, повторяют местные чиновники. «Это вроде бы азбучная истина, но наше федеральное правительство ее в расчет не принимает и отдельных правовых норм для коренных якутов не предлагает, — пояснял руководитель Совета муниципальных образований Якутии Максим Местников. — Нам самим приходится бороться за запрет на продажу спиртного».

Сейчас решается вопрос о полном запрете на продажу алкоголя в районных центрах республики. В региональном парламенте пока с этим не торопятся, опасаясь закрытия торговых предприятий, снижения налоговых сборов и роста объема контрафакта. В Якутии и без того действуют одни из самых жестких временных рамок торговли: алкоголь доступен в магазинах только с 14 до 20 часов.

Красноярский край: трезвая пятница в проекте

Власти Красноярского края недавно задумались о запрете на продажу спиртного в самый ходовой для алкомаркетов день — по пятницам. Идею высказал начальник Главного управления МВД России по краю Александр Речицкий на сессии краевого парламента. По его словам, это позволит сократить число преступлений, совершенных нетрезвыми гражданами.

На сайте краевого законодательного собрания провели соцопрос об отношении к этой инициативе, в общей сложности в нем приняли участие 237 человек. Примерно две трети (68,8 процента) высказались в поддержку начинания, но каждый десятый отметил, что население станет закупать алкоголь заранее, и это сведет к нулю ожидаемый эффект от «трезвых» пятниц.

Идея представителя МВД еще не обрела законодательных очертаний, и в Красноярском крае действует довольно умеренный «комендантский час» на продажу спиртного: торговать им нельзя только по ночам, с 23 часов до 8 утра.

Запреты или обещания запретов пока не убедили россиян отказаться от злоупотребления спиртным. Сегодня на гражданина приходится чуть более 10 литров алкоголя в год, в то время как ВОЗ рекомендует потреблять не более 8 литров. Хотя динамика в целом положительная: в 2009 году, по данным Роспотребнадзора, каждый житель страны ежегодно выпивал 15 литров алкоголя.

Виктория Токарева

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Минздрав предложил указывать на бутылках максимальную суточную дозу алкоголя
Роспотребнадзор отметил уменьшение числа алкоголиков
Названы самые пьющие регионы России
В Госдуме предложили запретить скидки на алкоголь
Другие материалы рубрики
Россия
 — 
00:09 Сегодня
Бойцы, штурмовавшие Рейхстаг. 2 мая 1945 года

Война окончена, всем спасибо

Почему советская власть не спешила воздать должное ветеранам
15:05 Сегодня

Путин усомнился в интеллекте разжигателей внутриполитической борьбы в США

08:34 Сегодня

Двое взрослых и двое детей погибли при пожаре в Хакасии

15:13 Сегодня

Путин в шутку пожурил Лаврова за секреты

Россия
 — 
00:06 16 мая 2017

Из-под земли достанут

Монолог кладоискателя о нелегкой доле копателя в России
14:52 Сегодня

При падении легкомоторного самолета под Пензой погиб пилот

23:47 16 мая 2017

Дело о нападении на журналистов Life направлено в суд  

14:53 Сегодня

Российский президент отказался раскрыть содержание послания лидерам G7

Россия
 — 
00:01 3 мая 2017

«Жизнь проигрывает порно»

Как видео для взрослых влияет на сексуальное развитие детей
14:48 Сегодня

Сурков из Монголии заподозрили в подпитке очага чумы в Республике Алтай

17:28 16 мая 2017

Московский монорельс опустят на землю и превратят в трамвайные линии

14:50 Сегодня

Путин диагностировал развитие политической шизофрении в США

Россия
Бойцы, штурмовавшие Рейхстаг. 2 мая 1945 годаВойна окончена, всем спасибо
Почему советская власть не спешила воздать должное ветеранам
Путин усомнился в интеллекте разжигателей внутриполитической борьбы в США
Из-под земли достанут
Монолог кладоискателя о нелегкой доле копателя в России
Петр Лидов-Петровский: Учи УК смолоду
Зачем Следственному комитету своя детско-юношеская организация
Путин в шутку пожурил Лаврова за секреты
При падении легкомоторного самолета под Пензой погиб пилот
Российский президент отказался раскрыть содержание послания лидерам G7
Все материалы
Мир
Нарендра МодиШелковые путы
Индийский слон не влез в китайский пояс
An opposition activist hurls back at riot police a tear gas canister during clashes ensuing a protest against President Nicolas Maduro, in Caracas on May 8, 2017. Venezuela's opposition mobilized Monday in fresh street protests against President Nicolas Maduro's efforts to reform the constitution in a deadly political crisis. Supporters of the opposition Democratic Unity Roundtable (MUD) gathered in eastern Caracas to march to the education ministry under the slogan ''No to the dictatorship. «Дерьмолотов» против Мадуро
Чем грозит властям Венесуэлы новая волна протестов
German Bundeswehr army soldiers demonstrate their skills at Kaserne Hochstaufen (mountain infantry military barracks) in Bad Reichenhall, southern GermanyСвастика над бундесвером
Министр обороны и канцлер ФРГ оказались под ударом из-за неонацистов в армии
Китайских владельцев беспилотников обяжут зарегистрироваться
В Центральноафриканской республике обнаружены тела 115 убитых мирных жителей
В Колумбии бюджетники потребовали повышения зарплаты
Больной человек Евразии
Кризис ЕС: что происходит и чего ждать дальше
Все материалы
Бывший СССР
Правые солдаты
Почему украинских националистов ждут суды Линча
Детская писательница обрадовалась заметной украинизации Киева
Human Rights Watch потребовала от Порошенко снять блокировку российских сайтов
Депутат Рады пожелал расстреливать людей из-за георгиевской ленты
Курившего в общественном месте мужчину убили ударом кулака в Киеве
Одесситам собрались навсегда отключить горячую воду
Киев отказался возвращать Донбасс силой
Все материалы
Финансы
Максим Орешкин и Эльвира НабиуллинаУпали в цель
Банк России выполнил обещание по снижению инфляции
Из России за 15 месяцев незаконно вывели 326 миллиардов рублей
Банк России поднял евро к 63 рублям
Медведев поведал о сократившемся почти в два раза импорте продовольствия
В России зафиксирован рост долговой нагрузки у работников всех сфер экономики
Медведев счел размер МРОТ запредельно низким
Россияне стали активнее пользоваться кредитками
Все материалы
Бизнес
Выехал из спячки
Итоги первого квартала 2017 года для российского авторынка
Поговори с Клиентом
Стартап — как сплав по горной реке
Денис Журавский: «Лакмусовая бумажка» экономики
Изменение инвестклимата в России можно изучать по локализации новых производств
Компания «Русский экспорт» откроет российский павильон на платформе Alibaba
В Гонконге за три миллиарда долларов продали самый дорогой в мире участок земли
Топ-менеджеры Volkswagen стали фигурантами уголовного дела
Компания украинского бизнесмена приобрела водочный завод в России
Все материалы
Силовые структуры
Прощай, калашников, здравствуй, калашников
До конца года российские военные выберут новый автомат
Сила доли
Почему банда бывшего милиционера выживала москвичей из их квартир
Какой будет третья мировая
Писатели-фантасты — о возможном облике войны
Автожулики вымогали деньги под предлогом ремонта разбитых в ДТП элитных часов
Россия закрыла район у побережья Ливии для проведения ракетных стрельб
На Урале банде Тропиканки вынесен приговор за убийства односельчан
ФСБ добавила обвинение главе управления собственной безопасности СКР Максименко
Все материалы
Наука и техника
Двигатель РД-180 на испытательном стенде в Космическом центре имени Джорджа Маршалла (Алабама)Испытание огнем
США испытали двигатели на замену российским РД-180
«В этом мы пока лидеры»
Как российские химики научились лучше всех в мире прогнозировать новые материалы
Не подавятся
Раскрыта загадка появления хищных растений
НАСА показало видео вращающейся Цереры
Земные бактерии выдержали гигантские давления
СМИ узнали о планах Apple выпустить три новые модели ноутбуков
Найдена новая причина заболеваний зубов
Все материалы
Спорт
Мария Шарапова«Она могла обманывать нас всех 10 лет»
Почему Марию Шарапову не пригласили на «Ролан Гаррос»
«Лучшим у США было шестое звено. Судейское»
Как в сети отреагировали на поражение сборной России в матче ЧМ с американцами
В трехкратного чемпиона мира по кикбоксингу попали шесть пуль из травматов
В Госдуме предложили ввести налог на вложения в иностранные спортивные команды
Федун рассказал о посвященных чемпионству «Спартака» мероприятиях
Вице-губернатор Петербурга назвал строительство «Крестовского» подвигом
Вратарь сборной Латвии по хоккею извинился за слова о ненависти к России
Все материалы
Культура
Люди плакатной внешности
Лучшие постеры Каннского фестиваля за 70 лет
Сквозь замочную скважину
Принцип «секс продается лучше всего» в снимках Хельмута Ньютона и его друзей
Сергей Сапожников «Танец»Русская утопия
Российские художники на 57-й Венецианской биеннале
Мединский призвал защитить российские фильмы от Голливуда
Сериал «Молодой Папа» получит продолжение
Роберт Паттинсон стал грабителем банка в трейлере «Хорошего времени»
Картина Малевича стала самым дорогим лотом торгов Sotheby's в Нью-Йорке
Все материалы
Интернет и СМИ
Время осваивать Tor
Порошенко запретил российские соцсети, и украинцам это не нравится
Остановившая пулю снайпера ИГ камера спасла жизнь журналисту
Претендент на РБК задумал объединить холдинг с «Комсомольской правдой» и Metro
«"ВКонтакте" для русских»
Как украинцы отреагировали на запрет российских социальных сетей
«Через неделю я наточу нож, и джихад выйдет за рамки закона»
Зачем религиозные активисты охотятся на атеистов, шутников и «гомофашистов»
На Украине оценили блокировку российских сайтов в миллиард долларов
Ведущий «Би-би-си» случайно потрогал женщину за грудь в прямом эфире
Все материалы
Ценности
Брак у ворот
Найдены главные причины устраивать свадьбу
Актуальные российские дизайнеры
Кто создает отечественную моду
В московских ЗАГСах продолжат женить в рваных джинсах и шортах
В Виндзорском замке устроили фестиваль Jaguar
Японский дизайнер одела толстушек в форму Сейлор Мун
Lancome предложил женщинам пахнуть «букетом весны»
Самые дорогие в мире серьги продали за 57 миллионов долларов
Все материалы
Путешествия
Зато не на улице
Самое дешевое российское жилье на Airbnb
Armenia South Caucasus Caucasus Eurasia Hyusisayin Poghota Yerevan architecture city downtown pedestrian shopping streetАрмянское радио рекомендует
Почему Армения становится все более привлекательной для российских туристов
Названа минимальная стоимость поездки на Кубок конфедераций
В России отказались усилить безопасность полетов после предупреждений о теракте
The Independent назвала самые негостеприимные места в мире
Бразильский лоукостер разрешил использовать селфи вместо паспорта
В России предложили создать министерство туризма
Все материалы
Из жизни
Харам и фуэте
Оскорбляя чувства верующих: кто рискует танцевать балет в Египте?
Джентльмены удачи
Три истории побегов из тюрьмы, требовавших подготовки и удивительного везения
Men walks by near the advertisement in Seoul, South Korea. Friday, Nov. 19, 2010. «Тут тебя ненавидят сразу»
История россиянки, поселившейся в Южной Корее
Maserati натерли щенком
На американку подали в суд за увлеченность смартфоном на свидании
Модель из Новой Зеландии съела килограммовый буррито за полторы минуты
Японская принцесса отречется от титула и выйдет замуж за простолюдина
Все материалы
Божий дар с яичницей
Тест-драйв Cadillac XT5 и Mercedes-AMG GLE 43
Роскошь и безумие автомобилей 1980-х
Интерьеры машин из прошлого века, в которых было вообще все
#чозаблогер
Тест: угадай автоблогера
10 марок с самыми крупными выплатами по Каско
Самые убыточные автомобильные марки
BMW M5 получит полный привод и восьмиступенчатый «автомат»
Появились фотографии нового российского Kia Rio
Медведь забрался в «Хонду», закрыл дверь и побибикал
Все материалы
От нашего стола
Российские интерьеры, сводящие иностранцев с ума
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Найден регион России с самой комфортной средой
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
Урбанист Джеф Спек пообещал сделать города пешеходными
Все материалы