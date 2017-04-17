Роспотребнадзор отметил уменьшение числа алкоголиков

Роспотребнадзор зафиксировал снижение более чем на треть (на 36 процентов) количества больных алкоголизмом, впервые взятых на диспансерное наблюдение. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на подготовленный ведомством доклад об итогах работы за 2016 год.

Отмечается, что число больных алкоголизмом, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях, уменьшилось на 24 процента, а курящих россиян стало меньше на 39 процентов. На основе каких данных был проведен подсчет, не уточняется.

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Доклад Роспотребнадзора был разослан по ведомствам «для включения ими своих материалов», итоговый вариант будет направлен в правительство в июне.

В Федеральном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии Минздрава пояснили, что с 2011 года россияне оказываются под диспансерным наблюдением только с их добровольного согласия. Кроме того, люди реже обращаются в медучреждения, поскольку опасаются попасть в поле зрения правоохранительных органов. По словам директора центра Татьяны Клименко, полицейские систематически направляют запросы в наркологические организации с требованием предоставить списки людей, состоящих на диспансерном наблюдении, которые они сравнивают с перечнями граждан, имеющих права на вождение транспортных средств.

По данным медорганизации, в 2016 году на диспансерное наблюдение с диагнозом «алкоголизм» взяты почти 95 тысяч человек, тогда как в 2015-м их было около 103 тысяч.

В январе в Роспотребнадзоре подсчитали, что, по сравнению с 2009 годом, россияне стали пить на треть меньше. В 2017-м среднедушевое потребление алкоголя в России составило более 10 литров на человека в год, а шесть лет назад на каждого жителя страны приходилось 15 литров спиртного.