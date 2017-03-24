Названы самые пьющие регионы России

Антилидерами «Рейтинга трезвости» регионов России оказались Магаданская область и Чукотский автономный округ. Документ был презентован в Совете Федерации в пятницу, 24 марта, сообщает РИА Новости.

Также в числе наиболее пьющих регионов оказалась Республика Коми. Меньше всего спиртного употребляют в Чечне, Ингушетии и Дагестане. Москва оказалась в середине рейтинга.

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При составлении топа учитывались, в частности, такие параметры как количество проданного алкоголя, число умерших от отравления спиртным и статистика правонарушений, совершенных в состоянии опьянения.

Рейтинг был составлен под руководством члена Общественной палаты Султана Хамзаева.

По данным Роспотребнадзора, опубликованным в январе, россияне стали пить на треть меньше по сравнению с 2009 годом — сейчас уровень потребления алкоголя составляет более 10 литров на человека в год против 15 литров шесть лет назад. Однако нынешний уровень потребления спиртного все же превышает рекомендации Всемирной организации здравоохранения — восемь литров в год.

В 2016 году самыми трезвыми регионами также были признаны Чечня, Дагестан, Ингушетия. Самой пьющей оказалась Магаданская область. Региональные власти объяснили, что при составлении рейтинга был использован неверный показатель.