Пьяные россияне вдвое чаще стали совершать преступления

Удельный вес преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, за пять лет увеличился почти вдвое. Об этом заявил глава МВД Владимир Колокольцев, передает РИА Новости.

«Хочу отметить тенденцию роста преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения. С 2011 года их удельный вес увеличился практически в два раза — с 20 до 37 процентов. Такая ситуация характерна для большинства регионов. Особое беспокойство вызывает смертность по причинам, обусловленным алкоголем, — только за 2015 год более 58 тысяч человек», — сказал Колокольцев.

При этом он отметил, что за последние восемь лет в России на треть сократился уровень потребления алкоголя на душу населения, а также снизилась частота возникновения алкогольных психозов. Министр подчеркнул, что органам власти всех уровней необходимо совместно заниматься профилактикой алкоголизма.

В феврале в Кировской области в отношении 65-летнего мужчины возбудили уголовное дело после того, как он поджег свою 65-летнюю сожительницу. Пенсионеры распивали спиртное, однако женщина отказалась дать денег, чтобы купить добавку. У пары произошла ссора, в ходе которой мужчина облил лежащую на кровати сожительницу бензином и бросил тлеющий окурок. Женщина получила ожоги 90 процентов тела и умерла в больнице спустя три дня.