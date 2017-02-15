Кировский пенсионер поджег сожительницу за отказ дать денег на спиртное

Житель Зуевского района Кировской области стал фигурантом уголовного дела после того, как поджег свою сожительницу из-за того, что 67-летняя женщина отказать дать ему денег на алкогольные напитки. Об этом в среду, 15 февраля, сообщается на сайте Следственного управления (СУ) СКР по региону.

По версии следствия, 10 февраля 65-летний мужчина распивал со своей сожительницей спиртное. Позже он попросил у нее денег, чтобы купить еще алкоголя, но получил отказ. Между пенсионерами произошла ссора, в ходе которой мужчина облил лежащую на кровати сожительницу бензином и бросил тлеющий окурок.

Женщина получила ожоги 90 процентов тела. Она была госпитализирована и 13 февраля скончалась в больнице.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Зуевского района по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»), говорится в заявлении СУ СКР.

Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения. Ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

31 января в Красноярском крае был задержан мужчина по подозрению в поджоге своей сожительницы после ссоры. 25-летнюю женщину госпитализировали с термическими ожогами первой и второй степени, от которых она через некоторое время скончалась.

