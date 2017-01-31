Мужчину задержали за поджог сожительницы в Красноярском крае

В городе Канске (Красноярский край) полиция задержала мужчину, подозреваемого в том, что он сжег сожительницу. Об этом сообщается на сайте регионального главка МВД.

«Между потерпевшей и ее гражданским мужем произошел конфликт, в ходе которого он облил ее бензином и поджег. После чего потушил огонь и вызвал скорую помощь», — отмечается в сообщении.

25-летнюю женщину госпитализировали с термическими ожогами первой и второй степени, от которых она через некоторое время скончалась.

Как сообщается на сайте краевого главка Следственного комитета, в отношении 28-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Уточняется, что мужчина ранее был неоднократно судим.

В мае 2016 года житель села Нижний Мамон Верхнемамонского района (Воронежская область) Сережа Тынянов был приговорен к 17 годам колонии строгого режима за то, что он сжег отвергшую его женщину. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина пришел в дом бывшей сожительницы, которая ранее выгнала его из дома. Мужчина хотел восстановить отношения, однако получил отказ. Женщина попросила не мешать ей спать, на что он ответил «На том свете отоспишься», облил бензином пол и мебель и поджег помещение.