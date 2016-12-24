Жители города в Донбассе линчевали парившихся в бане националистов

Жители подконтрольного украинским властям города Красногоровка в Донецкой области устроили самосуд над добровольцами из националистического батальона. Об этом на брифинге сообщил замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин. Видеозапись его доклада доступна на YouTube.

«Была подожжена баня, в которой в это время отдыхали три "нациста". После "отдыха" из бани никто не вышел», — сказал он.

Название батальона и какие-либо сведения о погибших Басурин не уточнил. «Таким образом, мы видим крайнюю степень ненависти местных жителей к бандеровцам, чьи преступления уже вынуждают само украинское население подниматься на борьбу с агрессором», — заключил представитель Донецкой народной республики.

С полуночи 24 декабря в зоне конфликта на юго-востоке Украины введено рождественское перемирие. Несмотря на это, силовики и ополченцы продолжили обвинять друг друга в нарушении режима прекращения огня. Так, в ДНР заявили, что украинская армия 176 раз обстреляла территорию республики. Киев, в свою очередь, насчитал четыре нарушения на луганском и мариупольском направлениях, передает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Минобороны по вопросам военной операции в Донбассе Андрея Лысенко.

Противостояние между украинскими силовиками и ополченцами самопровозглашенных республик Донбасса длится с весны 2014 года. Тогда киевское руководство, пришедшее к власти в результате государственного переворота, объявило о начале «антитеррористической операции» для подавления протестов жителей востока страны.