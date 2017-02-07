Пенсионера освободили от ответственности за поджег администрации Дудинки

Пенсионер, который в декабре 2015 года поджег администрацию города Дудинки в Красноярском крае, освобожден от уголовной ответственности, поскольку в момент совершения преступления был невменяем. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщает пресс-служба краевого суда.

«Красноярский краевой суд постановил: в связи с состоянием невменяемости подсудимого в момент совершения преступлений освободить его от уголовной ответственности (...) Применить к нему меру медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях», — говорится в сообщении.

11 января 2016 года стало известно, что пенсионеру, который, по данным следствия, поджег здание мэрии Дудинки, предъявлено обвинение.

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63-летнему мужчине инкриминировалось убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом (часть 2 статьи 105 УК РФ). На допросе он частично признал вину, заявив, что устроил поджог, но не желал при этом чьей-либо смерти.

Пожар в администрации Дудинки произошел 29 декабря 2015 года. По данным следствия, пенсионер прошел в здание, разлил в фойе принесенный с собой бензин и поджег его. Пламя распространилось на четырех этажах. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Из здания были эвакуированы около 40 человек.

В результате инцидента три сотрудника администрации Таймыра и один работник мэрии Дудинки погибли, пять человек получили травмы при эвакуации.

По информации СКР, предполагаемый поджигатель обращался в мэрию для решения вопроса о выделении жилья. Как рассказали сотрудники городской администрации, мужчине предлагались варианты, но ни один из них его не устроил.