Забравших алкоголь с чужого корпоратива актрису и ее подругу обвинили в грабеже

Актрису Марину Москвину и ее подругу Юлию Морозову обвинили в попытке грабежа, совершенной на новогоднем корпоративе Росгосстрах Банка. Об этом во вторник, 31 января, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Михаила Ошерова, бюро которого представляет интересы одной из обвиняемых (какой именно, не уточняется).

Инцидент произошел 26 декабря 2016 года в столичном отеле «Корстон». Как рассказал адвокат, о праздновании его подзащитная узнала в Instagram. «Увидела... объявление о корпоративе Росгострах Банка со свободным входом, решила с подругой пойти, чтобы познакомиться с красивыми мужчинами. Познакомиться не удалось, решила хоть шампанского взять», — цитирует юриста РИА Новости.

Москвина и Морозова, по словам Ошерова, забрали три бутылки спиртного общей стоимостью не более 2,5 тысячи рублей (бутылку шампанского «Абрау Дюрсо» и бутылку виски Jameson, еще одну бутылку шампанского им принесла официантка банкетного зала) и попытались покинуть вечеринку.

«Однако вскоре сотрудница Росгосстрах Банка вызвала охрану гостиницы, которая передала их сотрудникам отдела полиции Гагаринского района», — добавил Ошеров.

По его словам, по данному инциденту возбуждено уголовное дело по статье 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», а также по пункту «а» части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору», максимальное наказание по которому составляет семь лет лишения свободы.

Адвокат также утверждает, что под «психологическим давлением сотрудников полиции» девушки признали вину, до начала рассмотрения дела в суде они будут находиться под подпиской о невыезде. Согласно данным Ошерова, потерпевшим по делу проходит руководитель одного из отделов банка.

Получить официальный комментарий представителей банка ТАСС пока не удалось.

На сайте Ruskino.ru указано, что Марина Москвина с 2010 года снялась в одном кинофильме и сыграла эпизодические роли в двух сериалах — «Детективы» и «След». ТАСС сообщает, что как фотомодель девушка снимается для модных журналов.