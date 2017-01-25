Под Иркутском обнаружили мини-заводы по изготовлению суррогатной водки

В Иркутской области обнаружили два мини-завода по изготовлению суррогатной водки в промышленных масштабах. Об этом сообщается на сайте МВД России.

Производства располагались в Усолье-Сибирском и Иркутске. «На предприятиях обнаружено свыше полумиллиона пустых бутылок, сотни тысяч этикеток известных торговых марок, а также федеральных специальных марок с признаками подделки. Сразу после пресечения деятельности подпольных цехов, в разных районах области одновременно проведено более 10 обысков», — отмечается в сообщении.

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Также полицейские предотвратили попадание в мелкооптовую и розничную сеть почти 30 тонн алкогольной продукции с признаками подделки. Ее образцы были направлены на экспертизу.

Задержаны девять человек, в том числе предполагаемые организаторы бизнеса. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 171.1 Уголовного кодекса.

В конце декабря 2016 года в Сергиево-Посадском районе Подмосковья полиция обнаружила цех по производству контрафактного алкоголя и изъяла более 100 тысяч бутылок спиртного, фальсифицированного под известные российские бренды.

В конце 2016 года Иркутске от отравления средством для ванн «Боярышник» скончались 78 человек. Судмедэкспертиза показала, что 74 из них отравились метиловым спиртом, остальные пострадали от приема значительной дозы этилового спирта.