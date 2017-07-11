В Госдуме поддержали инициативу Минздрава ограничить показ алкоголя в кино

Зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин поддержал предложение Минздрава запретить скрытую рекламу алкоголя в кино и телепередачах. Об этом сообщает Rambler News Service.

Он заявил, что оценивает инициативу «исключительно положительно», отметив, что она будет работать только в комплексе вместе с другими мерами. «Ограничение времени и точек продаж алкоголя, широкое информирование граждан, что систематическое потребление алкоголя, особенно крепких напитков, это путь к алкогольной болезни и, соответственно, деградации, риску совершения преступлений, суицидам, сексуальным нарушениям, распаду семьи, преждевременной смертности. И все это — за собственные деньги», — заметил депутат.

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10 июля Минздрав предложил ограничить скрытую рекламу алкоголя в кино, телепередачах и печатной продукции. Предлагается отказаться от демонстрации имитационных товаров, когда показанный продукт не является спиртным, но ассоциируется с ним, а также запретить продакт-плейсмент и упоминания о качестве напитков.

Данный пункт содержится в проекте стратегии формирования здорового образа жизни населения до 2025 года. В настоящее время Минздрав обсуждает с экспертами и органами федеральной власти вторую редакцию документа. В ней предлагается, в частности, указывать на бутылках предельно допустимую суточную дозу алкоголя в миллилитрах, запретить курить вейпы и электронные сигареты в общественных местах, а также ограничить все формы рекламы фастфуда, сладостей и газированных напитков.

По действующему законодательству, в России реклама алкоголя запрещена в интернете и на ТВ. Тем не менее, отечественное вино и шампанское можно рекламировать на радио и телевидении с 23:00 до 07:00. В 2013 году депутаты Госдумы предложили запретить в кино сцены с употреблением алкоголя.