Скворцова порадовалась сокращению числа пьяных в майские праздники

Россияне начали выбирать для отдыха более культурные виды деятельности, заявила глава министерства здравоохранения Вероника Скворцова. Об этом в четверг, 4 мая, сообщает ТАСС.

Министр выступила в Кремле во время совместного заседания Госсовета и президентской комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития России. Отвечая на вопрос о росте количества обращений в травмпункты в майские праздники, Скворцова также отметила, что россияне стали реже пользоваться услугами врачей.

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«Наши люди стали намного культурнее отдыхать, заниматься спортом, кататься на роликах, заниматься игровыми видами спорта. Таких ЧП, которые мы часто наблюдали в пьяном виде, — драки, ДТП — этого становится меньше», — сказала она.

В апреле сообщалось, что Минздрав предложил указывать на бутылках предельно допустимую суточную дозу алкоголя в миллилитрах. Соответствующий пункт содержится в разработанной ведомством стратегии формирования здорового образа жизни населения до 2025 года.