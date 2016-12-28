Самый молодой депутат нашел способ избавить россиян от пьянства на праздниках

Россиян можно привлечь к активному образу жизни на новогодних каникулах, повысив доступность спортивных секций и клубов. Об этом заявил член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Василий Власов в беседе с «Лентой.ру» в среду, 28 декабря.

Власов предлагает на время новогодних каникул понизить стоимость абонементов в фитнес-центры на 50 процентов.

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«В период праздников, когда большинство финансовых средств ушло на стол, на покупку подарков, не всем хватает денег, чтобы оплатить абонемент», — пояснил депутат.

Приучить молодежь к активному отдыху можно путем уменьшения стоимости билетов на различные спортивные мероприятия, считает политик.

Он отмечает, что в России много больших стадионов, которые не заполняются на 100 процентов. «Не на все матчи приходят болельщики в полном составе. Мы предлагаем оставшиеся билеты продавать молодежи, школьникам, студентам, со значительной скидкой», — сказал он.

Власов отметил, что многие спортплощадки и фитнес-центры принадлежат частным собственникам и совместно с ними можно добиться снижения стоимости занятий. В то же время депутат не указал, из каких источников следует оплачивать выпадающие доходы владельцев и нужно ли это делать.

Ранее в среду официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предположил, что президент России Владимир Путин какую-то часть новогодних каникул уделит занятиям спортом. Он напомнил, что глава государства играет в хоккей, плавает, «и делает это, когда предоставляется возможность, на ежедневной основе».

Власов — самый молодой депутат Госдумы седьмого созыва, незадолго до сентябрьских выборов в Госдуму ему исполнился 21 год. Он избрался в нижнюю палату парламента по региональному списку ЛДПР в Москве.

