Минздрав предложил запретить скрытую рекламу алкоголя в кино

Минздрав предложил ограничить скрытую рекламу алкоголя в кино, телепередачах и печатной продукции. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на вторую редакцию стратегии формирования здорового образа жизни населения.

В частности, предлагается отказаться от имитационных товаров, когда показанный продукт не является спиртным, но ассоциируется с ним, а также запретить продакт-плейсмент. Также под ограничение подпадают и упоминания о качестве напитков.

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Проект стратегии формирования здорового образа жизни населения появился в 2017 году. В настоящее время Минздрав обсуждает с экспертами и органами федеральной власти вторую редакцию документа. В документе предлагается в частности указывать на бутылках предельно допустимую суточную дозу алкоголя в миллилитрах, запретить курить вейпы и электронные сигареты в общественных местах, а также ограничить все формы рекламы фастфуда, сладостей и газированных напитков.

В мае Центр разработки национальной алкогольной политики (ЦРНАП) предложил премьер-министру России Дмитрию Медведеву запретить демонстрацию сцен распития спиртных напитков по телевидению в период с 6 до 23 часов. Однако в Госдуме заявили о невозможности подобного шага

Согласно действующему законодательству, в России реклама алкоголя запрещена в интернете и на ТВ. Однако реклама отечественного вина и шампанского разрешена на радио и телевидении с 23:00 до 7:00. В 2013 году депутаты Госдумы предложили запретить в кино сцены с употреблением алкоголя.