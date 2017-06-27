Онищенко предложил сократить на три часа время торговли алкоголем

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко предложил ограничить время торговли любым алкоголем, запретив продавать его с 21:00 до 9:00. Его слова приводит РИА Новости.

Таким образом Онищенко прокомментировал инициативу российских пивоваров, предложивших оставить действующие временные ограничения для пива и сдвинуть на два часа запрет на продажу остального алкоголя.

«Если учесть, что у нас, к сожалению, есть такое пиво, которое подчас бывает крепче вина, то я бы лишь частично поддержал новацию господ пивоваренной промышленности и запретил бы продажу с 21:00 и до 9:00 и пива, и вина, все вместе, не оставляя старого ограничения для пива», — заявил Онищенко.

Пиво, по его мнению, подсаживает молодых людей на алкоголь, после него они начинают переходить на более крепкие напитки, поэтому не имеет смысла продавать его дольше.

Союз российских пивоваров (СРП) предложил поправки в закон «О госрегулировании производства и оборота алкогольной продукции», ограничивающие продажу водки и вина. Их планируется рассмотреть в четверг на заседании рабочей группы Минэконмразвития по повышению эффективности госрегулирования и конкуренции на алкогольном рынке.

В настоящее время спиртное нельзя купить с 23:00 по 8:00 по местному времени.