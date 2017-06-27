Пивовары предложили ограничить время реализации крепкого алкоголя

Союз российских пивоваров (СРП) выступил с инициативой ужесточить правила продажи вина и водки, запретив их реализацию с девяти вечера до девяти утра. При этом для пива предлагается сохранить действующие ограничения с одиннадцати часов вечера до восьми утра. Предложения СРП сформулированы в законопроекте, сообщает во вторник, 27 июня, «Коммерсантъ».

Издание отмечает, что речь идет о поправках в закон «О госрегулировании производства и оборота алкогольной продукции», подготовленных СРП. Этот документ планируется рассмотреть в четверг на заседании рабочей группы Минэконмразвития по повышению эффективности госрегулирования и конкуренции на алкогольном рынке.

Свой вариант законопроекта СРП подготовил в рамках идеи создания раздельного регулирования для пива и остального спиртного. Концепция, разработанная специалистами Высшей школы экономики в 2016 году, предусматривает в том числе увеличение времени розничной продажи пива, а также возврат этого напитка на рынки и на спортивные объекты. От возобновления торговли пивом в ларьках и киосках решено было отказаться.

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Неделю назад стало известно, что Минфин поддержал поправки сенатора Геннадия Орденова об отмене действующего с 2012 года запрета на продажу алкогольной продукции на автозаправочных станциях (АЗС). Документ также согласовали Минюстом, Минэкономразвития, Минпромторгом и Росалкогольрегулированием. В числе противников — МВД и Роспотребнадзор.

Согласно предложению сенатора, следует разрешить продавать на АЗС алкогольную продукцию с содержанием этилового спирта не более чем 16,5 процента объема. В эту категорию входит сухое вино, пиво и алкогольные энергетики.