В Москве ограничат продажу алкоголя перед матчами Кубка конфедераций

Торговля алкоголем в Москве будет ограничена с полуночи субботы, 17 июня, на два дня в радиусе двух километров от стадиона «Открытие Арена». Это связано с предстоящим футбольным матчем Кубка конфедераций между сборными Камеруна и Чили, сообщается на официальном портале мэра столицы.

Кроме крепкого алкоголя, под временный запрет попадут слабоалкогольные напитки, включая пиво, а также безалкогольные напитки в стеклянной таре. Префектуры уже оповестили все торговые точки в этом районе.

Аналогичные меры будут приняты 20—21 июня (матч Россия — Португалия)? 24—25 июня (Чили — Австралия) и 1 — 2 июля (матч за третье место).

25 мая сообщалось, что МВД России разрешило продажу пива в пластиковой таре на Кубке конфедераций. При этом в ведомтсве отметили, что контроль за запретом продажи алкогольной продукции в дни проведения футбольных матчей возложен на субъекты Российской Федерации, в которых будут проходить игры — Москва, Санкт-Петербург, Сочи (Краснодарский край), Казань (Республика Татарстан).

Матчи турнира пройдут с 17 июня по 2 июля 2017 года. Сборная России выступит в группе А, где ее соперниками будут команды Португалии, Мексики и Новой Зеландии. В группе В сыграют сборные Германии, Чили, Австралии и Камеруна.