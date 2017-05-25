МВД России разрешило продажу пива в пластиковой таре на Кубке конфедераций

МВД России согласовало с ФИФА продажу пива в пластиковой таре в местах проведения мероприятий Кубка конфедераций 2017 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу силового ведомства.

«Вопрос продажи алкоголя решен. По согласованию с ФИФА будет допускается продажа пива в пластиковой таре. Пронос любых стеклянных емкостей в места проведения мероприятий Кубка конфедераций-2017 будет запрещен», — пояснили в пресс-службе, добавив, что контроль за запретом продажи алкогольной продукции в дни проведения футбольных матчей возложен на субъекты Российской Федерации, в которых будут проходить игры — Москва, Санкт-Петербург, Сочи (Краснодарский край), Казань (Республика Татарстан).

Матчи турнира пройдут с 17 июня по 2 июля 2017 года. Сборная России выступит в группе А, где ее соперниками будут команды Португалии, Мексики и Новой Зеландии. В группе В сыграют сборные Германии, Чили, Австралии и Камеруна.

17 апреля руководитель столичного департамента спорта и туризма Николай Гуляев заявил, что матчи Кубка конфедераций по футболу 2017 года не будут транслировать на улицах Москвы, поскольку организация фестиваля болельщиков в столице не предполагается.