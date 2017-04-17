В Москве решили не транслировать на улицах матчи Кубка конфедераций

Матчи Кубка конфедераций по футболу 2017 года не будут транслировать на улицах Москвы. Об этом в интервью официальному сайту мэра города сообщил руководитель столичного департамента спорта и туризма Николай Гуляев.

«Организация фестиваля болельщиков на Кубке конфедераций в Москве не предполагается. Поэтому главной площадкой, где можно посмотреть матчи, будет сам стадион "Спартак"», — заявил Гуляев.

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Он также отметил, что трансляция встреч на открытом воздухе планируется во время чемпионата мира 2018 года.

«Фанфест расположится на Воробьевых горах, на площадке перед зданием МГУ имени Ломоносова, и вместит порядка 42 тысяч человек», — добавил Гуляев.

В Москве матчи Кубка конфедераций будут сыграны на стадионе «Открытие Арена», который на время проведения турнира (17 июня — 2 июля) получит название «Спартак». Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Новой Зеландии (17 июня), Португалии (21 июня) и Мексики (24 июня).