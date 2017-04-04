Российские телеканалы отказались платить 120 миллионов долларов за показ ЧМ-2018

Российские государственные телеканалы отказались платить 120 миллионов долларов за показ матчей чемпионата мира-2018 по футболу. Об этом сообщает Bloomberg.

Сумму в 120 миллионов за показ турнира запросила Международная федерация футбола (ФИФА), что в три раза больше, чем сумма, которую российские каналы заплатили за показ прошедшего в Бразилии чемпионата мира-2014.

Права на трансляцию Кубка конфедераций-2017 пока также не проданы. Отмечается, что ФИФА отклонила совместное встречное предложение Первого канала, ВГТРК и «Матч ТВ». Переговоры не завершены.

Контракт с компанией Globo на показ матчей ЧМ-2014 был заключен за восемь лет до турнира.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах России: Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. В турнире примут участие восемь команд. В группе А выступят сборные России, Португалии, Новой Зеландии и Мексики, в группе В — команды Камеруна, Чили, Австралии и Германии.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в 11 городах страны.