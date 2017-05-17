Названа минимальная стоимость поездки на Кубок конфедераций

Минимальная стоимость поездки на игры Кубка конфедераций составит четыре тысячи рублей. В эту сумму входят билеты на проезд в город проведения игры, билеты на матч и размещение в гостинице. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель туристического сервиса OneTwoTrip.

За четыре тысячи рублей жители Москвы смогут отправиться поездом на игру в Санкт-Петербург. Если путешественники предпочтут перелет, то чек вырастет до 7,5 тысячи рублей.

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Посещение игры в Казани обойдется в 4,2 или 10 тысяч рублей соответственно. Дороже всего окажется поездка в Сочи — даже если добираться до Олимпийской столицы поездом, понадобится восемь тысяч рублей.

Для жителей Санкт-Петербурга дешевле всего будет съездить на игры в Москву — четыре тысячи рублей (семь — самолетом). Путешествие на Кубок конфедераций в Казань обойдется минимум в 11 тысяч рублей, в Сочи — в 15 тысяч.

Дороже всего посещение матчей в других городах будет стоить жителям Сочи — за поездку на финал в Санкт-Петербург (с учетом перелета) придется отдать 21,5 тысячи рублей.

В середине марта сообщалось, что к Кубку конфедераций на московских вокзалах появятся дополнительные зоны досмотра.

Матчи турнира пройдут с 17 июня по 2 июля 2017 года в четырех российских городах: Санкт-Петербурге, Москве, Казани и Сочи. Сборная России выступит в группе А, где ее соперниками будут команды Португалии, Мексики и Новой Зеландии. В группе В сыграют сборные Германии, Чили, Австралии и Камеруна.