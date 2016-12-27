Шереметьево поможет популяризовать Россию среди иностранцев

Московский аэропорт Шереметьево и Национальный маркетинговый центр по туризму Visit Russia заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Об этом сообщается в пресс-релизе авиагавани, поступившем в «Ленту.ру» во вторник, 27 декабря.

Шереметьево и Visit Russia объединят усилия с целью популяризации России как туристического направления среди граждан страны, а также зарубежных гостей.

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Аэропорт будет информировать пассажиров о маршрутах путешествий по стране. Помещения в воздушной гавани оснастят картинками и буклетами с соответствующей информацией. В настоящее время Шереметьево разработал путеводитель по Москве на русском, английском и китайском языках. Эти материалы можно найти в пассажирских терминалах.

Кроме того, представители Шереметьево и Visit Russia будут совместно продвигать российский туристический потенциал на международных выставках, маркетинговых акциях и других мероприятиях.

Как отметил замглавы Ростуризма Сергей Корнеев, курирующий Visit Russia, в Шереметьево путешественникам демонстрируют развитость транспортной инфраструктуры и качество обслуживания с момента прибытия в страну. Это особенно важно накануне проведения в России таких футбольных соревнований, как Кубок конфедераций 2017 и Чемпионат мира 2018 года, полагает чиновник.