На московских вокзалах появятся дополнительные зоны досмотра

Дополнительные зоны досмотра и распознающие лица видеокамеры нового поколения появятся на московских железнодорожных вокзалах к Кубку конфедераций и чемпионату мира по футболу. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщает сетевое издание m24.ru.

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«Поскольку в пиковые дни, даже часы количество болельщиков может быть выше, чем в среднем, то планируем добавить досмотровое оборудование», — заявил начальник дирекции железнодорожных вокзалов РЖД Виталий Вотолевский.

На некоторых столичных ж/д станциях появятся временные дополнительные павильоны для досмотра, будет увеличен штат охраны, пояснил он.

Камеры нового поколения начали устанавливать на вокзалах в 2016 году, рассказал Вотолевский. По его словам, благодаря таким устройствам в толпе можно выделить нужное лицо человека.

Кубок конфедераций — восьмой по счету футбольный турнир среди национальных сборных, проводимый под эгидой ФИФА. Он состоится в период с 17 июня по 2 июля 2017 года в четырех городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

Финал ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах, в том числе в Москве и Петербурге. Россия впервые станет страной — хозяйкой ЧМ по футболу.