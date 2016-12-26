Власти Москвы задумались о едином бесплатном проездном для болельщиков ЧМ-2018

Власти Москвы изучают вопрос о создании единых проездных для болельщиков, которые прибудут в город на чемпионат мира по футболу 2018 года. Об этом заявил глава столичного департамента спорта и туризма Николай Гуляев, передает ТАСС.

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По его словам, в билет на матчи ЧМ планируется встроить специальный чип, который будет действовать на маршрутах соревнований чемпионата. Общественный транспорт для обладателей таких проездных будет бесплатным, отметил он. Судьба этого проекта станет известна в апреле 2017 года, добавил Гуляев.

Волонтеры ЧМ и аккредитованные лица для бесплатного проезда по Москве получат бесконтактные билеты «Ультралайт». Гуляев также рассказал, что парковок для гостей чемпионата будет подготовлено достаточно.

Финал ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. Россия впервые станет страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу.