Матч «Зенита» с «Краснодаром» перенесли с «Крестовского» из-за плохого поля

Матч 29-го тура чемпионата России по футболу между петербургским «Зенитом» и «Краснодаром», который должен был пройти на стадионе «Крестовский» 17 мая, перенесен на старую арену сине-бело-голубых — «Петровский». Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источник в клубе из Санкт-Петербурга.

Это произошло из-за плохого состояния газона на новом стадионе. 8 мая помощник главного тренера «Зенита» Александр Спиридон раскритиковал поле, отметив, что такого плохого покрытия нет даже у аутсайдеров чемпионата Украины.

Игра с« Краснодаром» должна была быть третьим тестовым мероприятием перед Кубком конфедераций. Теперь ФИФА будет предложено рассматривать в качестве такого мероприятия фестиваль «Радио Зенит», состоявшийся в феврале.

Футбольную арену на Крестовском острове сдали в эксплуатацию в декабре прошлого года. Строительство велось почти 10 лет, общая стоимость работ приблизилась к 50 миллиардам рублей. На стадионе пройдут матчи Кубка конфедераций — 2017 и ЧМ-2018.