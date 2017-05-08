Тренер «Зенита» назвал мучением игру на газоне стадиона «Крестовский»

Александр Спиридон, ассистент главного тренера петербургского «Зенита» Мирчи Луческу, раскритиковал качество газона на домашнем стадионе команды «Крестовский» после встречи 27-го тура чемпионата России с «Тереком». Об этом сообщает «Чемпионат.com».

«На Украине ни одного такого поля нет. Даже аутсайдеры чемпионата такого поля не имели ни разу за 13 лет. Даже весной, когда трава начинает расти, ни у кого такого газона нет, на котором мучаются футболисты. А они сегодня мучились», — заявил специалист.

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Встреча с «Тереком» прошла в воскресенье, 7 мая, в Санкт-Петербурге и завершилась победой грозненского клуба со счетом 1:0. Этот результат позволил московскому «Спартаку» за три тура до конца первенства гарантировать себе чемпионское звание.

С 2004 по 2016 год Луческу и Спиридон вместе работали в донецком «Шахтере».

Футбольную арену на Крестовском острове сдали в эксплуатацию в декабре прошлого года. Строительство объекта велось почти 10 лет, общая стоимость всех работ приблизилась к 50 миллиардам рублей. На стадионе пройдут матчи Кубка Конфедераций-2017 и ЧМ-2018.