Капитан «Спартака» отпраздновал чемпионство песней на заборе у «Открытие-Арены»

Мы Чемпион!!! A post shared by Denis Glushakov (@glushak8) on May 7, 2017 at 11:34am PDT

Капитан московского Спартака Денис Глушаков отпраздновал чемпионство команды песней у домашнего стадиона красно-белых — «Открытие-Арены». Видео появилось на странице футболиста в Instagram.

Он забрался на забор у арены и исполнил «Боже, "Спартак" храни». Глушаков остался праздновать чемпионство вместе с болельщиками клуба.

Ранее 7 мая в рамках 27-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) «Зенит» на своем поле уступил «Тереку» со счетом 0:1 и обеспечил «Спартаку» чемпионство. За три тура до финиша чемпионата красно-белые опережают идущий вторым ЦСКА на девять очков.