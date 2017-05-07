Главный тренер «Спартака» прокомментировал завоевание чемпионства

Главный тренер московского Спартака Массимо Каррера прокомментировал завоевание командой чемпионского титула. Его слова в воскресенье, 7 мая, приводит «Матч ТВ».

«Я пережил глубочайшие эмоции, даже прослезился. Поздравляю всех болельщиков, команду и благодарю президента клуба за доверие. Это огромный успех. Я остаюсь в команде на следующий сезон», — заявил Каррера.

Ранее 7 мая «Спартак» стал чемпионом России после того, как санкт-петербургский «Зенит» на своем поле уступил грозненскому «Тереку» со счетом 0:1 и лишился математических шансов побороться за чемпионство. За три тура до конца чемпионата красно-белые опережают идущий вторым столичный ЦСКА на 10 очков, «Зенит» — на 11.

Спартак выиграл чемпионат России впервые с 2001 года. Последним завоеванным красно-белыми трофеем является Кубок России-2003.