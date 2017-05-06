ЦСКА обыграл «Амкар» и вышел на второе место в чемпионате России

Московский ЦСКА на выезде обыграл пермский «Амкар» в матче 27-го тура чемпионата России по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в субботу, 6 мая, на стадионе «Звезда» в Перми и завершилась победой гостей со счетом 2:0. В первом тайме территориальным преимуществом владели армейцы, но отличиться ни одной из команд не удалось. На 60-й минуте выход один на один реализовал форвард ЦСКА Федор Чалов и вывел свою команду вперед. Через пять минут Бибрас Натхо ударом из-за пределов штрафной при помощи рикошета удвоил преимущество московской команды.

Победа позволила ЦСКА набрать 53 очка и выйти на второе место в чемпионате России, опередив на одно очко петербургский «Зенит». Лидировать с 60 баллами продолжает московский «Спартак». У красно-белых, как и у сине-бело-голубых, игра в запасе.