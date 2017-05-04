«Спартак» и ЦСКА оштрафовали на рекордную сумму по итогам дерби

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал ЦСКА и «Спартак» на 1 миллион 235 тысяч рублей по итогам московского дерби. Об этом ТАСС заявил глава комитета Артур Григорьянц.

ЦСКА на 300 тысяч рублей оштрафован за использование болельщиками пиротехники, 150 тысяч красно-синие отдадут за сжигание атрибутики соперника. За баннер с ненормативной лексикой придется заплатить 50 тысяч, а за скандирование матерных ругательств — 90. Еще с 20 тысячами клуб расстанется из-за бросков с трибун посторонних предметов.

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«Спартак» заплатит за пиротехнику 250 тысяч, за сжигание атрибутики — 100. Еще на 150 тысяч клуб оштрафован за нахождение болельщиков на заградительной решетке. Скандирование ненормативной лексики обойдется в 100 тысяч, еще 25 красно-белые заплатят за несогласованный баннер.

1 миллион 235 рублей — максимальная сумма штрафов по итогам одного матча в нынешнем сезоне. После встречи команд в первом круге («Спартак» выиграл 3:1) клубы заплатили 990 тысяч.

Матч 26-го тура чемпионата России по футболу ЦСКА — «Спартак» прошел на домашнем стадионе армейцев в воскресенье, 30 апреля. Победу со счетом 2:1 одержали красно-белые.