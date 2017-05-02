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Капитан «Зенита» объяснил везением лидерство «Спартака» в чемпионате России

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Мигел Данни
Мигел Данни

Капитан петербургского «Зенита» Мигел Данни объяснил уверенное лидерство московского «Спартака» в чемпионате России за четыре тура до конца первенства. Слова португальца приводит «Фонтанка».

«Мы на втором месте и продолжим борьбу за Лигу чемпионов. Золото — маловероятно, "Спартак" уверенно лидирует, но сражаться надо до конца», — сказал он.

По словам Данни, красно-белым «очень часто везло по ходу сезона». «Они выиграли очень много матчей на последних минутах. Если тебе так везет, то ты просто обязан выигрывать чемпионат. "Спартак" в этом году — обычная команда», — считает футболист.

После 26 матчей красно-белые с 60 очками занимают первую строчку в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ). «Зенит» располагается на втором месте с 52 баллами. Право выступить в Лиге чемпионов получат команды, которые по итогам 30 туров завоюют золотые и серебряные медали.

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