«Зенит» победил в Томске и обошел ЦСКА

Санкт-петербургский «Зенит» победил «Томь» в 26-м туре Российской футбольной премьер-лиги. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в понедельник в Томске и завершилась со счетом 2:0. На 35-й минуте счет открыл Олег Шатов, второй мяч за 7 минут до конца основного времени матча забил Мигел Данни.

Таким образом, «Зенит» набрал 52 очка и вышел на второе место в РФПЛ. В активе лидирующего «Спартака» 60 очков. 30 апреля красно-белые обыграли ЦСКА. Армейцы с 50 очками занимают третье место.

У идущей на последней позиции «Томи» 14 баллов.