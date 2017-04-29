«Терек» забил «Уралу» пять мячей в матче чемпионата России

Грозненский «Терек» обыграл екатеринбургский «Урал» в матче 26-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в субботу, 29 апреля, на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном и завершилась победой хозяев со счетом 5:2. В составе «Терека» отличились Аблайе Мбенге (33-я,63-я), Заур Садаев (67-я), Игорь Лебеденко (83-я) и Милад Мохамади (92-я). У екатеринбуржцев забивали Роман Павлюченко (21-я) и Эдгар Манучарян (87-я).

«Терек» с 39 очками вышел на пятое место в РФПЛ, «Урал» с 29 очками — на 11-й позиции.

Ранее 29 апреля казанский «Рубин» в гостях с минимальным счетом 1:0 обыграл столичный «Локомотив». Единственный мяч на 20-й минуте матча забил Денис Ткачук.

30 апреля в центральном матче 26-го тура РФПЛ состоится столичное дерби между ЦСКА и «Спартаком». Встреча начнется в 17:00 по московскому времени, «Лента.ру» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.