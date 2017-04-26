«Зенит» обыграл «Оренбург» благодаря голу с пенальти

Санкт-петербургский «Зенит» победил «Оренбург» в матче 25-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду, 26 апреля, в Оренбурге и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. На 17-й минуте полузащитник хозяев Благой Георгиев сфолил на защитнике «Зенита» Юрии Жиркове в собственной штрафной площади. Пенальти реализовал Виктор Жулиано.

После этой победы в активе «Зенита» стало 49 очков, что позволило подопечным Мирчи Луческу обогнать московский ЦСКА и выйти на второе место в турнирной таблице. Позднее 26 апреля армейцы проведут матч с «Локомотивом». Лидирует в чемпионате «Спартак», который набрал 57 баллов. «Оренбург» занимает 13-е место, команда набрала 22 очка.

Чемпионат России завершится 21 мая.

