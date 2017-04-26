На базе «Зенита» прошла тренировка посла программы «Футбол для дружбы»

В рамках всемирного дня футбола и дружбы на базе санкт-петербургского «Зенита» прошла специальная тренировка юного посла программы «Футбол для дружбы»-2017 Захара Бадюка. Об этом сообщает пресс-служба проекта «Футбол для дружбы».

Захар Бадюк с пяти лет выступает на позиции вратаря с футболистами клуба и под руководством тренерского штаба команды. На тренировке вратарь «Зенит» Юрий Лодыгин дал высокую оценку способностям Захара и поделился c ним секретами вратарского искусства.

«Очень хочу обрести новых друзей из разных стран и жду, когда определятся мои товарищи по команде из Дании, Германии, Италии, Алжира и других стран и, конечно, надеюсь на победу нашей Сборной Дружбы. Буду стремиться играть как мой кумир Давид де Хеа», — сказал Захар Бадюк.

Мероприятия, продвигающие мир, дружбу, равенство и здоровый образ жизни, приуроченные к всемирному дню футбола и дружбы, стартовали сегодня в Европе, Азии, Африке, Северной и Южной Америке. Десятки тысяч детей и взрослых участвуют в дружеских матчах, открытых тренировках, флэшмобах, телемарафонах и спортивных праздниках. Людей по всему миру поддерживают известные футболисты, тренеры, телеведущие и артисты.

Впервые день футбола и дружбы был провозглашен в 2014 году послами Международной детской социальной программы ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы», проходящей при поддержке ФИФА и УЕФА.