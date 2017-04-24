Виктор Зубков встретился с послом проекта «Футбол для дружбы» от России

В Москве состоялась встреча председателя Совета директоров ПАО «Газпром» Виктора Зубкова и 12-летнего Захара Бадюка, который представляет Россию в пятом сезоне международного детского социального проекта «Футбол для дружбы». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Мероприятие прошло в преддверии Международного дня футбола и дружбы и открыло серию встреч юного посла проекта с официальными лицами, в том числе с представителями Российского футбольного союза и Олимпийского комитета России, известными спортсменами и деятелями искусства.

В ходе беседы Виктор Зубков рассказал о значении проекта и его достижениях. Захар Бадюк поделился своими ожиданиями от участия в «Футболе для дружбе» и спортивными успехами.

«В основу проекта «Футбол для дружбы» заложены такие понятия, как честь, дружба, равенство, мир и здоровый образ жизни. Эти ценности должны прививаться с детства. Мы видим свою задачу в том, чтобы создать для этого необходимые условия. Ежегодно мы приглашаем в проект все больше мальчишек и девчонок», — рассказал Зубков.

«Я рад представлять Россию в проекте "Футбол для дружбы". Очень хочу обрести новых друзей из разных стран и, конечно, надеюсь на победу», — отметил Бадюк.

Пятый сезон проекта проходит в новом формате. Вместо команд, представлявших футбольные клубы разных стран, молодые футболисты объединены в восемь интернациональных сборных — Сборных Дружбы. Команды по восемь человек сформированы из мальчиков и девочек, в том числе с ограниченными возможностями, в возрасте 12 лет. Международный организационный комитет проекта «Футбол для дружбы» совместно с национальными федерациями футбола выбрали по одному представителю от каждой страны.

