«Рубин» обыграл «Локомотив» в РФПЛ

Казанский «Рубин» обыграл московский «Локомотив» в матче 26-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в субботу, 29 апреля, на стадионе «Локомотив» в Москве и завершилась победой гостей со счетом 1:0. Мяч на 20-й минуте матча забил полузащитник казанцев Денис Ткачук.

«Рубин» набрал 32 очка и поднялся на 10-е место в турнирной таблице, прервав семиматчевую серию без побед в РФПЛ. Железнодорожники с 35 очками остались на 7-й позиции.

30 апреля в центральном матче 26-го тура РФПЛ состоится столичное дерби между ЦСКА и «Спартаком». Встреча начнется в 17:00 по московскому времени, «Лента.ру» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

2 мая «Локомотив» сыграет с екатеринбургским «Уралом» в финале Кубка России.