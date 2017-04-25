«Спартак» обыграл «Урал» в чемпионате России

Московский «Спартак» обыграл екатеринбургский «Урал» в матче 25-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась во вторник, 25 апреля, на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась победой красно-белых с минимальным счетом 1:0. Решающий мяч забил полузащитник Фернандо.

Лидирующий в чемпионате «Спартак» набрал 57 очков и оторвался от ближайшего преследователя — столичного ЦСКА — на 10 очков. У красно-синих есть игра в запасе. «Урал» с 29 очками остался на 10-й позиции в таблице РФПЛ.

В 26-м туре РФПЛ «Спартак» встретится с ЦСКА в московском дерби. Удаленный в матче 24-го тура с «Ростовом» капитан красно-белых Денис Глушаков примет участие в матче с армейцами.