Лавров рассказал о пользе мыслей про «Спартак» при сложных переговорах

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о том, что ему помогает сохранять самообладание во время сложных переговоров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на майский номер журнала Esquire.
Глава МИД отметил, что, когда собеседники его «не слышат», он начинает думать о любимой футбольной команде — московском «Спартаке». Эти мысли помогают Лаврову успокоиться.
16 апреля министр присутствовал на матче 23-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Зенитом», который завершился победой красно-белых со счетом 2:1. После окончания встречи Лавров пришел в раздевалку москвичей, чтобы поздравить игроков.
«Спартак» после 24 туров имеет в активе 54 очка и лидирует в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший преследователь — московский ЦСКА — отстает от красно-белых на семь очков.