Лавров рассказал о пользе мыслей про «Спартак» при сложных переговорах

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о том, что ему помогает сохранять самообладание во время сложных переговоров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на майский номер журнала Esquire.

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Глава МИД отметил, что, когда собеседники его «не слышат», он начинает думать о любимой футбольной команде — московском «Спартаке». Эти мысли помогают Лаврову успокоиться.

16 апреля министр присутствовал на матче 23-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Зенитом», который завершился победой красно-белых со счетом 2:1. После окончания встречи Лавров пришел в раздевалку москвичей, чтобы поздравить игроков.

«Спартак» после 24 туров имеет в активе 54 очка и лидирует в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший преследователь — московский ЦСКА — отстает от красно-белых на семь очков.