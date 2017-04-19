Лондонский «Арсенал» решил купить лучшего бомбардира «Спартака»

Лондонский футбольный клуб «Арсенал» заинтересован в трансфере полузащитника московского «Спартака» и сборной Голландии Квинси Промеса. Об этом сообщает британский портал Eatsleepsport.com.

Скауты английской команды посетили матч 23-го тура чемпионата России между красно-белыми и санкт-петербургским «Зенитом» (2:1) в Москве, в котором Промес забил мяч и отдал голевую передачу.

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В «Арсенале» несколько лет следят за игроком, лондонцы делали предложение «Спартаку» еще летом 2016-го, но тогда голландец предпочел остаться в России. Руководство английского клуба видит в 25-летнем Промесе замену чилийскому форварду Алексису Санчесу, который с большой долей вероятности в ближайшее трансферное окно перейдет в «Манчестер Сити».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», в контракте Промеса со «Спартаком» установлена сумма отступных: 30 миллионов евро (32,2 миллиона долларов) для европейских клубов и 50 миллионов евро (53,6 миллиона долларов) — для китайских.

Промес перешел в «Спартак» из голландского «Твенте» в 2014 году за 11 миллионов евро (11,8 миллиона долларов), контракт голландца рассчитан до 2021 года. В текущем сезоне полузащитник провел 20 матчей в чемпионате России, в которых забил 10 мячей и сделал 8 результативных передач.