Тренер «Спартака» объяснил крупное поражение от «Ростова»

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера назвал причины поражения от «Ростова» в матче 24-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Слова итальянского специалиста приводит «Чемпионат.com».

«Я беру на себя ответственность, я не смог передать игрокам нужную мотивацию, не смог донести до них тот факт, что чемпионат еще не окончен. В Ростов приехал с желанием сыграть этот матч. Знал, что будет сильный соперник, который хорошо сыграл с "Манчестер Юнайтед". Не получилось ничего из того, что пробовали на тренировках», — заявил Каррера.

22 апреля Каррере исполнилось 53 года. По словам тренера, поражение команды стало для него худшим подарком за всю жизнь.

«Спартак» уступил «Ростову» в гостях со счетом 0:3. Красно-белые доигрывали матч вдесятером из-за удаления Дениса Глушакова на 75-й минуте. Столичный клуб продолжает возглавлять турнирную таблице РФПЛ с 54 очками. Идущий на второй строчке ЦСКА отстает от лидера на 7 очков, занимающий третье место «Зенит» — на 8.